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Giriş Tarihi: 21.11.2022 07:03

FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe

Konya’da FETÖ’nün güncel yapılanması kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Ankara Barosuna kayıtlı avukat Muhammet E’nin (33) örgüt evlerinde mahrem abilik yaptığı, örgüt evlerinde hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlandığı, itirafçı olacak olan örgüt mensuplarının itirafçı olmaması için engellemeye çalışıp onları yönlendirdiği, davalarına ücretsiz olarak baktığı, örgüte biat eden ailelere gıda yardımında bulunduğu, çocuklarına kırtasiye desteği sağladığı ortaya çıktı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan FETÖ’cü avukat hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

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FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe vurmaya devam ediyor. Edirne ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp, tutuklanan Ankara Barosuna kayıtlı avukat Muhammet E. hakkında üniversite yıllarında örgüt içerisinde görevlerde bulunduğu, örgüte adam kazandırmaya çalıştığı, üniversiteyi bitirdikten sonra FETÖ yapılanmasına ait hakim-savcı evlerinde kalarak hakim-savcılık sınavlarına hazırlandığı bilgilerine ulaşıldı.

'ÖRGÜT ÜYELERİNİN İTİRAFÇI OLMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ'
Bununla da kalmayan FETÖ'cü avukatın örgütten işlem gören ve örgüte halen biat eden kişilerin çocuklarına kırtasiye yardım malzemesi dağıtarak örgüte olan bağlılığı üst seviyede tutmaya çalıştığı, örgüt üyelerine maddi destek sağladığı, işlem gören veya cezaevinde olan örgüt mensuplarının davalarını alarak itirafçı olacak olan örgüt mensuplarını itirafçı olmasını engellemeye çalışarak mahrem örgüt üyelerinin deşifre edilmemesini sağladığı belirtildi.

'ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA GÖRÜŞMÜŞ'
Örgütün üst düzey gizliliğine bağlı olarak hareket eden Muhammet E'nin
örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gizli haberleşmek amacıyla kullanılan ankesör/büfe hatlarından arandığı, özellikle de hukuk mezunu olan ve örgütten soruşturması bulunan 3 örgüt üyesi tarafından ardışık olarak arandığı tespit edildi. Mahrem yapılanma içerisinde aktif şekilde görev alan ve bu gizliliği halen daha sürdüren Muhammet E'nin emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenildi. Muhammet E'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talebiyle hakkında iddianame düzenlendi.

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FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe
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