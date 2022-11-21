İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe vurmaya devam ediyor. Edirne ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp, tutuklanan Ankara Barosuna kayıtlı avukat Muhammet E. hakkında üniversite yıllarında örgüt içerisinde görevlerde bulunduğu, örgüte adam kazandırmaya çalıştığı, üniversiteyi bitirdikten sonra FETÖ yapılanmasına ait hakim-savcı evlerinde kalarak hakim-savcılık sınavlarına hazırlandığı bilgilerine ulaşıldı.



'ÖRGÜT ÜYELERİNİN İTİRAFÇI OLMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ'

Bununla da kalmayan FETÖ'cü avukatın örgütten işlem gören ve örgüte halen biat eden kişilerin çocuklarına kırtasiye yardım malzemesi dağıtarak örgüte olan bağlılığı üst seviyede tutmaya çalıştığı, örgüt üyelerine maddi destek sağladığı, işlem gören veya cezaevinde olan örgüt mensuplarının davalarını alarak itirafçı olacak olan örgüt mensuplarını itirafçı olmasını engellemeye çalışarak mahrem örgüt üyelerinin deşifre edilmemesini sağladığı belirtildi.



'ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA GÖRÜŞMÜŞ'

Örgütün üst düzey gizliliğine bağlı olarak hareket eden Muhammet E'nin

örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca gizli haberleşmek amacıyla kullanılan ankesör/büfe hatlarından arandığı, özellikle de hukuk mezunu olan ve örgütten soruşturması bulunan 3 örgüt üyesi tarafından ardışık olarak arandığı tespit edildi. Mahrem yapılanma içerisinde aktif şekilde görev alan ve bu gizliliği halen daha sürdüren Muhammet E'nin emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenildi. Muhammet E'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talebiyle hakkında iddianame düzenlendi.