İstanbul’da FETÖ operasyonu: Örgüte eleman kazandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından devam ettirilen bazı faaliyetlerini deşifre etti. FETÖ mensuplarının irtibatlarını devam ettirerek varlıklarının korunması ile ilgili çalışmalar yaptıkları saptandı. Özellikle yurt dışında bulunan bazı örgüt mensupları tarafından, tutuklu örgüt mensuplarına finansal destek sağlandığı ve örgüte yeni isimler kazandırma çalışmalarının yürütüldüğü belirlendi.

"TAKAS" YÖNTEMİYLE EL DEĞİŞTİRDİ

Örgüt mensuplarına sağlanan finansal desteğin ülkemizde faaliyetlerine devam eden örgüt mensupları arasında "Takas" yöntemiyle el değiştirdiği tespit edildi. Haklarında adli işlem yapılmış, cezaevlerinde tutuklu bulunan veya tahliye edilmiş FETÖ mensuplarına maddi yardım amacıyla marketlerden edinilen hediye alışveriş kartlarının yine örgüt mensupları tarafından dağıtıldığı ve FETÖ mensuplarına finansal destek sağlandığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının aynı zamanda öğrenci yapılanmalarına önem vererek örgüte yeni eleman kazandırma arayışında oldukları ve örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde haberleşmek amacı ile "Signal" isimli iletişim programını kullandıkları saptandı.

ESENYURT'TA YAKALANDILAR

"Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan altı yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan; örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olan, örgütün sözde Kocaeli İlkokul-Ortaokul Sorumlusu, Lise Mesulü, Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) olduğuna, FETÖ evlerinde sohbetler verdiğine ve polis ve askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladığına yönelik 49 adet beyan bulunan Mehmet Avcı, Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmen olan Mehmet Avcı'nın, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışı ve FETÖ ile iltisaklı bir kurumda SGK kaydının bulunduğu ifade edildi. İddialara göre; FETÖ'nün Güncel Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten Avcı'nın "Signal" programı aracılığıyla örgüt mensupları ile irtibat sağladığı ve irtibatlarında örgütsel içeriklerin bulunduğu tespit edildi. Signal adlı program üzerinde yapılan incelemelerde; programda yer alan irtibatlar arasında bulunan "Latif" kod adlı Serdar Aktürk de İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen ikili tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.