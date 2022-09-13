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Giriş Tarihi: 14.9.2022

Fidye çetesi kıskıvrak

İstanbul Beylikdüzü’nde gece kulübü sahibi M.A.’yı kaçırıp çıplak görüntüleriyle 100 bin lira fidye isteyen şebekeye operasyon düzenlendi. 8 kişilik gasp çetesi, film gibi bir operasyonla yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fidye çetesi kıskıvrak
İstanbul Beylikdüzü'nde 16 Mayıs günü meydana gelen fidye olayı iddialara göre şöyle yaşandı: Gece kulübüne gelen eli silahlı gaspçılar işyeri sahibi M.A.'yı (35) kaçırıp Avcılar'da bir daireye götürdüler. Ayrıca işyeri sahibinin ağabeyi ve ortağı Y.A.'nın da 9 bin lirasını, alyansını ve altın kolyesini zorla gasp ettiler. Gaspçılar alıkoydukları işyeri sahibinin çıplak videolarını çekip şantaj yaptılar. Tam 100 bin lira talep ettiler. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Fesih E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalışmalarına devam eden Gasp Büro dedektifleri, Bahçelievler'de bir işyeri kurşunlama ihbarına gitti. Bu olaydaki şüphelilerin de ilk olayla aynı kişiler olduğu değerlendirildi. Polis çok sayıda suç kayıtları olan şüphelilerin peşine düştü. Ekipler, şüpheliler Yakup E., Fırat Ü., Rıdvan E., Kenan T., Murat A., Bünyamin E. ve Salahaddin K.'yı gözaltına aldı.



FİLM GİBİ OPERASYON
Filmleri aratmayan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 kilogram "skank" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi ve Kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 kişilik gasp çetesini film gibi bir operasyonla yakaladı. Çetenin bir üyesi özel harekât polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı.

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Fidye çetesi kıskıvrak
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