Haberler Yaşam Haberleri FIFA Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2025: Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte A Milli Takım maçları
Giriş Tarihi: 8.8.2025 11:47 Son Güncelleme: 8.8.2025 11:50

FIFA Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2025: Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte A Milli Takım maçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E grubunda mücadele edecek A Milli Takım Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile aynı grupta yer alıyor. Eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takımın finallere doğrudan katılım sağlayacağı kupada geri sayım başladı. Avrupa'dan 16 takımın katılacağı organizasyonda milli maç takvimi 2025 yılı itibarıyla başlıyor. Peki; Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, beklenen milli maçlar:

FIFA Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2025: Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte A Milli Takım maçları

Kasım ayında tamamlanacak eleme gruplarının ardından mart ayında play-offlar oynanacak ve finaller gelecek yıl haziran ayı itibarıyla başlayacak. Türkiye'nin milli maç programı takvimlerde yerini aldı. İşte, FIFA Dünya Kupası A Milli Takım maç takvimi ile Gürcistan - Türkiye maçına dair merak edilenler:

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI YOLUNDA!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda yer alan Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçına Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda çıkacak Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak. 4 Eylül tarihinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025

4 Eylül 2025 / 19.00: Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)

7 Eylül 2025 / 21.45: Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

11 Ekim 2025 / 21.45: Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)

14 Ekim 2025 / 21.45: Türkiye - Gürcistan (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)

15 Kasım 2025 / 20.00: Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)

18 Kasım 2025 / 22.45: İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu)

DİĞER 2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU MAÇLARI

4 Eylül 2025: Bulgaristan - İspanya

7 Eylül 2025: Gürcistan - Bulgaristan

11 Ekim 2025: İspanya - Gürcistan

14 Ekim 2025: İspanya - Bulgaristan

15 Kasım 2025: Gürcistan - İspanya

18 Kasım 2025: Bulgaristan - Gürcistan

DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

MÜSABAKALAR

TARİH ARALIĞI

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması

21 Mart - 18 Kasım 2025

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu

26-31 Mart 2026

2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri

11 Haziran - 19 Temmuz 2026
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2025: Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte A Milli Takım maçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz