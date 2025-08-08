FIFA Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2025: Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte A Milli Takım maçları

Kasım ayında tamamlanacak eleme gruplarının ardından mart ayında play-offlar oynanacak ve finaller gelecek yıl haziran ayı itibarıyla başlayacak. Türkiye'nin milli maç programı takvimlerde yerini aldı. İşte, FIFA Dünya Kupası A Milli Takım maç takvimi ile Gürcistan - Türkiye maçına dair merak edilenler:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubunda yer alan Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçına Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda çıkacak Türkiye, Gürcistan ile karşılaşacak. 4 Eylül tarihinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
4 Eylül 2025 / 19.00: Gürcistan - Türkiye (Boris Paichadze Ulusal Stadyumu)
7 Eylül 2025 / 21.45: Türkiye - İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)
11 Ekim 2025 / 21.45: Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14 Ekim 2025 / 21.45: Türkiye - Gürcistan (Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu)
15 Kasım 2025 / 20.00: Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18 Kasım 2025 / 22.45: İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu)
4 Eylül 2025: Bulgaristan - İspanya
7 Eylül 2025: Gürcistan - Bulgaristan
11 Ekim 2025: İspanya - Gürcistan
14 Ekim 2025: İspanya - Bulgaristan
15 Kasım 2025: Gürcistan - İspanya
18 Kasım 2025: Bulgaristan - Gürcistan
A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.
|
MÜSABAKALAR
|
TARİH ARALIĞI
|
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Grup Aşaması
|
21 Mart - 18 Kasım 2025
|
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu
|
26-31 Mart 2026
|
2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri
|
11 Haziran - 19 Temmuz 2026