FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gözler A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçına çevrildi. Filipinler'de düzenlenen turnuvada tarih yazan milliler, ilk kez çeyrek finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Bu turdaki rakip ise güçlü voleybol ülkelerinden Polonya olacak. Kritik mücadele öncesinde sporseverler "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını merak ediyor. İşte, Türkiye - Polonya maçı saati ve canlı yayın bilgileri.