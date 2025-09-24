FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gözler A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçına çevrildi. Filipinler'de düzenlenen turnuvada tarih yazan milliler, ilk kez çeyrek finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Bu turdaki rakip ise güçlü voleybol ülkelerinden Polonya olacak. Kritik mücadele öncesinde sporseverler "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını merak ediyor. İşte, Türkiye - Polonya maçı saati ve canlı yayın bilgileri.
Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 14:50'de başlayacak.
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterdi.
Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.
Polonya ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilen milliler, organizasyonu 11. sırada tamamladı.