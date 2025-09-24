Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:35

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. İlk kez çeyrek final bileti alan milliler, Polonya karşısında yarı finale yükselmek için sahada olacak. Kritik maç öncesi taraftarlar, dev mücadeleye dair Türkiye - Polonya maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Filipinler’de oynanacak karşılaşmada parkede olacak ay-yıldızlılar rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda adını son 4 takım arasına yazdırmak istiyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNALDE! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gözler A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçına çevrildi. Filipinler'de düzenlenen turnuvada tarih yazan milliler, ilk kez çeyrek finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Bu turdaki rakip ise güçlü voleybol ülkelerinden Polonya olacak. Kritik mücadele öncesinde sporseverler "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını merak ediyor. İşte, Türkiye - Polonya maçı saati ve canlı yayın bilgileri.

TÜRKİYE-POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde Polonya karşısında parkeye çıkacak. Türkiye-Polonya 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 14:50'de başlayacak.

FİLENİN EFELERİ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

MİLLİLER, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA 5. KEZ KATILIYOR


Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

Polonya ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilen milliler, organizasyonu 11. sırada tamamladı.

