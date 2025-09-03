Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları çeyrek finalde! ABD – Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 08:10

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. E grubundaki maçlarını kayıpsız tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci kez üst üste çeyrek final deneyimi yaşıyor. 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda da ABD ile eşleşen milliler, bu kez yine gözleri Türkiye - ABD voleybol maçına çevirdi. Peki, Türkiye – ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez çeyrek finalde mücadele edecek ve rakip ABD olacak. Taraftarlar maçla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tarihi ve saati.

FİLENİN SULTANLARI - ABD MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, çeyrek finalde ABD ile 4 Eylül Perşembe günü saat 16:30'da Bangkok'ta karşılaşacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Filenin Sultanları 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşılaşmış ancak 3-0 yenilgi ile veda etmişti. ABD yarı finallerde Sırbistan karşısında mücadele etmişti ancak üst tura çıkan Sırbistan olmuştu.

Turnuvada yar finaller 6 Eylül'de, 3.'lük ve final ise 7 Eylül'de düzenlenecek.

Çeyrek finalde; Hollanda, Japonya, ABD, Türkiye, İtalya, Polonya, Brezilya ve Fransa karşılaşmaları olacak.

Millilerin yarı finale kalması halinde rakibi, Hollanda - Japonya maçının galibi olacak.

