Filenin Sultanları çeyrek finalde! ABD – Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez çeyrek finalde mücadele edecek ve rakip ABD olacak. Taraftarlar maçla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tarihi ve saati.