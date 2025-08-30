FİLENİN SULTANLARI MAÇINA GERİ SAYIM! Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı; İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Çeyrek finale kalma yolunda kritik mücadelelerin oynanacağı son 16 etabı 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, Türkiye - Slovenya voleybol karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve 2025 A Milli Takım maç programında nasıl yer alıyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak zirvede tamamladı.
E Grubu'nda sahne alan Milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada karşısında set vermeden galip geldi. Böylece son 16 turuna adını yazdıran Filenin Sultanları, D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya ile eşleşti.
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmanın kazananı adını çeyrek finale yazdıracak. Filenin Sultanları ile Slovenya arasındaki mücadele 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.