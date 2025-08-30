FİLENİN SULTANLARI MAÇINA GERİ SAYIM! Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı; İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Çeyrek finale kalma yolunda kritik mücadelelerin oynanacağı son 16 etabı 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, Türkiye - Slovenya voleybol karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve 2025 A Milli Takım maç programında nasıl yer alıyor?