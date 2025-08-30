Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI MAÇINA GERİ SAYIM! Türkiye - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.8.2025 13:17

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da devam eden FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grubunu 3’te 3 yaparak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. E Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmada Kanada’yı 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, bu turda Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finale kalma yolunda kritik öneme sahip mücadele için taraftarların gözü maç takviminde. Peki, Türkiye – Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı; İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Çeyrek finale kalma yolunda kritik mücadelelerin oynanacağı son 16 etabı 29 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, Türkiye - Slovenya voleybol karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve 2025 A Milli Takım maç programında nasıl yer alıyor?

FİLENİN SULTANLARI GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKTI!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak zirvede tamamladı.

E Grubu'nda sahne alan Milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada karşısında set vermeden galip geldi. Böylece son 16 turuna adını yazdıran Filenin Sultanları, D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya ile eşleşti.

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI TARİHİ

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşmanın kazananı adını çeyrek finale yazdıracak. Filenin Sultanları ile Slovenya arasındaki mücadele 1 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları son 16 maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

