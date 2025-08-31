Filenin Sultanları son 16 turunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı son 16 heyecanı sardı. Rakibini elemesi halinde çeyrek finale yükselecek Milli Takım, ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bangkok'taki karşılaşmada Daniele Santarelli'nin nasıl bir rotasyon izleyeceği merak konusu. İşte, Türkiye - Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı. E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşti.
Slovenya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler ekran başında yerini aldı.
Rakibini elemesi halinde çeyrek finalde ABD - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşirken diğer ülkelerin son 16 eşleşmeleri ise şöyle oldu: