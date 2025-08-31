Filenin Sultanları son 16 turunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Rakibini elemesi halinde çeyrek finalde ABD - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşirken diğer ülkelerin son 16 eşleşmeleri ise şöyle oldu:

Hollanda-Sırbistan

Japonya-Tayland

İtalya-Almanya

Polonya-Belçika

Çin-Fransa

Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

ABD-Kanada

Türkiye-Slovenya