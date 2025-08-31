Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları son 16 turunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.8.2025 08:17

Filenin Sultanları son 16 turunda! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda. E grubunda 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamlayan Filenin Sultanları maçı için ekran başında yerler alınıyor. D Grubunu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak Milliler, çeyrek final biletini almaya çalışacak. Peki; Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı son 16 heyecanı sardı. Rakibini elemesi halinde çeyrek finale yükselecek Milli Takım, ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bangkok'taki karşılaşmada Daniele Santarelli'nin nasıl bir rotasyon izleyeceği merak konusu. İşte, Türkiye - Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNDA!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı. E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşti.

SLOVENYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile 1 Eylül Pazartesi günü karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma TSİ 16.30'da başlayacak.

SLOVENYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler ekran başında yerini aldı.

Rakibini elemesi halinde çeyrek finalde ABD - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak Filenin Sultanları Slovenya ile eşleşirken diğer ülkelerin son 16 eşleşmeleri ise şöyle oldu:

  • Hollanda-Sırbistan
  • Japonya-Tayland
  • İtalya-Almanya
  • Polonya-Belçika
  • Çin-Fransa
  • Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
  • ABD-Kanada
  • Türkiye-Slovenya
