FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE! Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maç takvimi!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Ay-yıldızlı ekibin sıradaki rakibi ise güçlü takımlardan Japonya olacak. Voleybolseverler, yarı final mücadelesinin yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye – Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Yarı finale yükselen Milliler, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak.
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.
Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.