FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE! Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maç takvimi!

Giriş Tarihi: 4.9.2025 19:08

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Çeyrek finalde rakibini mağlup eden Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırarak büyük bir başarıya daha imza attı. Şimdi gözler Türkiye’nin Japonya ile oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrildi. Peki, Türkiye – Japonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Ay-yıldızlı ekibin sıradaki rakibi ise güçlü takımlardan Japonya olacak. Voleybolseverler, yarı final mücadelesinin yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye – Japonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı…

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALE YÜKSELDİ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen Milliler, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE JAPONYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

RAKİP JAPONYA!

Filenin Sultanları, yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da oynanacak.

GEÇMİŞ YILLAR

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.

