Filistin’in özgürlüğü için öğrenciler Filistin ve Türk bayrakları ile yürüdü

Zincirlerden özgürlüğe diyen dalgıçlar İstanbul boğazından zincirlenmiş Filistin bayrağını çıkarıp öğrencilerde semaya filistin bayraklarını sembolize eden balonları bıraktılar. İl Millî Eğitim Müdürü. Murat Mücahit Yentür, denizden çıkarılan zincirli Filistin bayrağı ve semaya bırakılan balonlarla inşallah Filistin özgürleşecek ve Gazze'deki öğrencilerin yeniden okullarıyla, sınıflarıyla, öğretmenleriyle, sevdikleriyle buluşmasına vesile olacak" dedi.

İstanbul'daki tüm okullarda eş zamanlı olarak "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 39 ilçede yürütülen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Okul bahçelerinde ve salonlarda gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşler düzenledi. Etkinliklerde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Gazze için dualar edildi.

DENİZDEN ZİNCİRLİ FİLİSTİN BAYRAĞI ÇAKIRILIP SEMAYA BALON BIRAKTILAR

Gazzede yaşanan soykırım ve işgali protesto etmek ve özgür Filistin için Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Zincirlerden Özgürlüğe' Filistin farkındalık etkinliği düzenlendi. Zincirlerden özgürlüğe diyen dalgıçlar İstanbul boğazından zincirlenmiş Filistin bayrağını çıkarıp öğrencilerde semaya filistin bayraklarını sembolize eden balonları bıraktılar.

Beşiktaş'tan başlayan yürüyüşte Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Başakşehir'deki Kudüs Koleji öğrencileri ellerinde Türk bayrakları ve Filistin Bayrakları ile slogan atarak 'Zincirlerden Özgürlüğe' Filistin farkındalık etkinliğine geldiler. Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını İl Millî Eğitim Müdürü. Murat Mücahit Yentür yaptı.

Yentür, "Değerli kıymetli öğrencilerimiz. Bu hüzünlü bu bizi etkileyen anlamlı günde inşallah bu dualarımız, bu heyecanımız, bu isteğimiz Gazze'deki öğrencilerin yeniden okullarıyla, sınıflarıyla, öğretmenleriyle, sevdik. Buluşmasına vesile olur. Bugün burada bir bayraktan daha çok fazlasına tanıklık ediyoruz. İstanbul Boğazında Marmara denizinin boğazın derinliklerinden çıkartılan zincirli. Filistin bayrağı, özgürlüğe olan inancın en güçlü sembolüdür. Öğretmenlerimizin su altından çıkaracağı bu bayrak sadece bir gösteri değil insanlığın vicdanına. haykırılmış bir hatırlatmadır. Hiçbir zincir halkın özgürlük duygusunu durduramaz. Denizcilik meslek lisemizin üniformalı öğrencileri bu anlamlı etki. Katılarak hem tarihi bir farkındalık oluşturuyor, hem de denizciliğin asaletini, disiplinini ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde temsil ediyor. Filistin halkının somut. Direniş ve kararlılık anlamına gelen mücadelesi aslında bir denizcinin fırtınaya karşı duruşuna benzer. Rüzgar sert olabilir. Dalgalar yüksek olabilir. Ama ruh. Bilen hiçbir kaptan geri dönmez. Birazdan izleyeceğimiz Filistinli öğrencilerimizin Dapke Dansı bayrak seremonisi, balonların gökyüzüne yükselişi hepimiz için barış ve. mesajı veriyor. Bu güzel günde emeği geçen tüm öğretmenlerimize özellikle dalgıç öğretmenlerimize ve denizcilik meslek lisesi öğrencilerimize imam hatip lisesi öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Biz. Buradan Marmara Denizi'nin kıyısından İstanbul Boğazı'ndan, duamızı, umudumuzu, sevgimizi, bir ve beraber olduğumuzu Marmara Denizi'ne bırakıyoruz. Marmara'dan Ege'ye, Egeden Akdeniz'e Akdeniz'den Gazze'ye bin selam olsun. Gazze'li çocuklara selam olsun. Duamız, desteğimiz, ümidimiz sizlerle. insanlığın tarihinde kara bir lekeye imza atan. İsrail'i buradan telin ediyoruz. Destekçilerini telin ediyoruz. Yaşasın Gazze direnişi diyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAKLARI İLE YÜRÜDÜ

Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Zincirlerden Özgürlüğe' Filistin farkındalık etkinliği kapsamında Filistin'in zincirlerden kurtarılmasını sembolize eden Filistin Bayrağı İstanbul boğazının derinliklerinden öğretmen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Su altında oluşturulan platform üzerine sembolik olarak zincirlenmiş Filistin bayrağını çıkarttılar. Denizcilik öğrencileri ise ellerinde tuttukları Filistin bayraklarını simaya bıraktılar. Etkinlikte Filistinli öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü dabke dansı da yaptı. Ardından siyah, kırmızı ve yeşil balonlar semaya bırakıldı.