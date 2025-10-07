Filistinli aktivistlerin bilgilerini İsrail’e sızdırdılar

Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik topladıkları bilgileri Mossad'a para karşılığı satan asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Özel Dedektif Serkan Çiçek ve Avukat Tuğrulhan Dip, geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirilen "Metron faaliyeti" ismi verilen MİT operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakimliğe gönderdiği sevk yazısına göre, şüpheli Özel Dedektif Çiçek, Filistinli aktivistlere yönelik yoğun bulundukları bölge olan İstanbul Başakşehir'de bulunan Metrokent sitesinde keşif çalışmaları yaptı. Fotoğraf ve video çekerek bunları Mossad için çalışan Faysal Al-Rashid isimli kişiyle paylaştı.Çiçek, Mossad'dan kripto para üzerinden ödeme aldı ve site içerisinde kiralık ev arayışına girdi. Gerekli takip işleri için de kendine ekip kurdu. Çiçek'in 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' olmak üzere 2 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.Casusluk yapanlara bilgi sattığı anlaşılan Avukat Tuğrulhan Dip'le çok sayıda görüşmesi tespit edilen Çiçek, sorgusunda sözde Dip'i dolandırmak için işi kabul ettiğini ve 4 bin dolar aldıktan sonra hiçbir işlem yapmadığını iddia etti. Ancak WhatsApp mesajları Çiçek'i ele verdi. WhatsApp üzerinden Faysal Al-Rashid'e yeni bir iş olup olmadığını ısrarla sorduğu ve arayış içerisinde olduğu tespit edilen Çiçek'in ayrıca fotoğraflama yaptığına dair güvenlik kamerası görüntüleri de dosyada kendisine yer buldu.Avukat Tuğrulhan Dip'in, hakkında çıkarılan gözaltı kararından haberdar olduğu ve delilleri yok etme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Dosyaya göre Dip, Mossad'a çalışan başka bir özel dedektif Musa Kuş ile birlikte temin ettikleri gizli belge ve bilgileri pazarlayıp elde ettikleri parayı da paylaşıyordu. Kuş'un daha önce "askeri ve siyasal casusluk" suçundan cezalandırıldığı, Dip ile yoğun para trafiğinin bulunduğu ve Dip'in casusluk faaliyetlerinde organize eden konumda olduğu ortaya çıktı.