Film değil gerçek

Isparta'nın Karaağaç Mahallesi 115 Cadde'deki Kadir Bey Camisi önceki gün saat 21.30 sıralarında belediye personellerine ait turuncu yelek giyen 4 şüpheli, iş makinesiyle kaldırımı kazmaya başladı. Kazı yapan şüpheliler, çevredekilere de kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Bir süre sonra yer altındaki elektrik hattı ile doğal gaz borusuna zarar verildi. Çevredekiler şüphelenip ihbarda bulundu. Gelen ekipler şüphelilerin, belediye personeli gibi giyinip, kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Yakalanan adliyeye sevk edildi.