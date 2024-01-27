Filmleri aratmayan bir karşılaşma! İkiz kardeşler birbirlerini sosyal medyada buldu: Ardındaki karanlık gerçek ise...

İki kız kardeş, yaşamlarıyla ilgili detaylar anlattıkça, görünüşten çok daha fazla ortak noktaya sahip olduklarını fark ettiler. Bir hafta sonra buluşmayı ayarlayan ikili, birbirlerini ilk kez Tiflis'teki Rustaveli metro istasyonundaki yürüyen merdivenin tepesinde gördüler. Amy, "Aynaya bakmak gibiydi, tamamen aynı yüz, tamamen aynı ses. Ben oyum ve o da benim" dedi. Ano ise "Sarılmayı sevmiyorum ama ona sarıldım" diye ekledi.

Aileleriyle yüzleştiklerinde ikiliye, 2002 yılında artık yıkılmış olan Kirtskhi Doğum Hastanesi'nden birkaç hafta arayla evlat edinildikleri söylendi. Ano "aileme kızgın ve üzgün" olduğunu söylerken Amy tüm hayatının bir yalan olduğunu düşünüyordu.

İkizler, doğumda yasadışı bir şekilde evlat edinilmişti, ancak evlat edinen aileleri kızların ikiz olduğunu ve bebek satın almanın yasa dışı olduğunu bilmediklerini iddia ediyor. BBC, ailelerin ne kadar ödediklerini de açıklamayı reddettiklerini bildirdi.