Filmleri aratmayan bir karşılaşma! İkiz kardeşler birbirlerini sosyal medyada buldu: Ardındaki karanlık gerçek ise...

19 yıl sonra birbirlerini bulan ikiz kız kardeşler, neler olduğuna dair araştırmalar yaptıklarında beklenmedik gerçeklerle karşılaştılar. İlk olarak 12 yaşlarındaki Amy Khvitia, Georgia'a Got Talent adlı bir programda kendisiyle neredeyse 'tıpatıp' benzeyen birini izlediğinde annesine o kişinin kim olduğunu sormuştu. Aldığı cevap ise basitti; "insanlar çift yaratılmıştır!
Aslında o yıllarda herkes Amy'nin annesini arayıp "Amy neden başka bir isimle televizyonda dans ediyor?" diye sormuştu. Fakat basit bir benzerlik hikayesinden ibaret olarak değerlendirilip kapatılmıştı.
Amy, 7 yıl sonra TikTok'ta paylaştığı videoyla bambaşka bir gerçekliğe adım attı. Amy'nin videosunun 19 yaşındaki Ano'ya bir arkadaşı tarafından, 'sana çok benziyor' diyerek atılmasının ardından Ano, genç kızı aramaya başladı. Videoyu bir üniversitenin WhatsApp grubunda paylaştıktan sonra Amy'yi tanıyan biri, iki kız kardeşi Facebook üzerinden birbirleriyle iletişime geçmesini sağladı.
İki kız kardeş, yaşamlarıyla ilgili detaylar anlattıkça, görünüşten çok daha fazla ortak noktaya sahip olduklarını fark ettiler. Bir hafta sonra buluşmayı ayarlayan ikili, birbirlerini ilk kez Tiflis'teki Rustaveli metro istasyonundaki yürüyen merdivenin tepesinde gördüler. Amy, "Aynaya bakmak gibiydi, tamamen aynı yüz, tamamen aynı ses. Ben oyum ve o da benim" dedi. Ano ise "Sarılmayı sevmiyorum ama ona sarıldım" diye ekledi.
Aileleriyle yüzleştiklerinde ikiliye, 2002 yılında artık yıkılmış olan Kirtskhi Doğum Hastanesi'nden birkaç hafta arayla evlat edinildikleri söylendi. Ano "aileme kızgın ve üzgün" olduğunu söylerken Amy tüm hayatının bir yalan olduğunu düşünüyordu.
İkizler, doğumda yasadışı bir şekilde evlat edinilmişti, ancak evlat edinen aileleri kızların ikiz olduğunu ve bebek satın almanın yasa dışı olduğunu bilmediklerini iddia ediyor. BBC, ailelerin ne kadar ödediklerini de açıklamayı reddettiklerini bildirdi.
İkiz kız kardeşler daha sonra gazeteci Tamuna Museridze'nin yönettiği bir Facebook grubu aracılığıyla biyolojik anneleri Aza ile bağlantı kurdu. Anneleri kızlara, doğum yaptıktan sonra komadan uyandığında hastanenin bebeklerinin öldüğünü söylediğini söyledi.
Tamuna, iddia edilen 'bebek karaborsasından' bahsederek şunları söyledi: "Ölçek hayal edilemez, 100.000 kadar bebek çalındı. Sistematik bir olaydı."
Gürcistan hükümeti evlat edinme mevzuatını 2005 yılında değiştirdi ve 2006'da daha da güçlendirerek yasa dışı evlat edinmeleri daha da zorlaştırdı. BBC daha fazla bilgi almak için Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na başvurdu ancak kendisine, veri koruma nedeniyle belirli ayrıntıların açıklanmayacağı söylendi.