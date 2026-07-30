Firari FETÖ’cüden Yeni Parti’ye sufle gibi sözler: Her şey planlandığı gibi, ana muhalefet olduk

"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ, ANA MUHALEFET OLDUK"

Toros konuşmasında "Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni Parti'nin ilk Meclis Grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi. Özgür Özel geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti, bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu, her şey Meclis'te onaylandı. Ana muhalefet olduk. " dedi.

Firari FETÖ'cü Tarık Toros'tan Yeni Parti sözleri: "Ana muhalefet olduk" | Video

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL VE ARKADAŞLARINA 'FETÖ' GÖNDERMESİ

Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan olarak yaptığı konuşmalarda da sık sık Özgür Özel ve ekibine 'FETÖ' göndermesi yapmıştı.