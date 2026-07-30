Firari FETÖ’cüden Yeni Parti’ye sufle gibi sözler: Her şey planlandığı gibi, ana muhalefet olduk

Skandallarıyla gündemden düşmeyen, Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını pişkinlikle aklamaya çalışan, şaibeli kurultay davası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası veren Özgür Özel, 'Yeni Parti'sini kurdu.
Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti beraberinde birçok tartışmayı da getirirken, Özel ve arkadaşlarının yeni dönemde yeni partiyle nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu oldu. Yurtdışından yayın yapan firari FETÖ'cülerin Özgür Özel ve ekibine verdikleri desteği de artırdığı görüldü.
FETÖ'CÜ TARIK TOROS'TAN YENİ PARTİ'YE SUFLE GİBİ SÖZLER!
Firari FETÖ'cü Tarık Toros'un sosyal medyadan yaptığı yayında kullandığı ifadeler ise dikkatleri çekti. Tarık Toros Yeni Parti'nin kuruluşuna ilişkin, "Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu, her şey Meclis'te onaylandı. Ana muhalefet olduk. " sözlerini kullandı.
"HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ, ANA MUHALEFET OLDUK"
Toros konuşmasında "Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni Parti'nin ilk Meclis Grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi. Özgür Özel geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti, bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu, her şey Meclis'te onaylandı. Ana muhalefet olduk. " dedi.
Firari FETÖ'cü Tarık Toros'tan Yeni Parti sözleri: "Ana muhalefet olduk" | Video
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL VE ARKADAŞLARINA 'FETÖ' GÖNDERMESİ
Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan olarak yaptığı konuşmalarda da sık sık Özgür Özel ve ekibine 'FETÖ' göndermesi yapmıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?" demişti.