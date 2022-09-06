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Giriş Tarihi: 6.9.2022 13:55 Son Güncelleme: 6.9.2022 14:02

Firari PKK’lı göçmenlerin arasında yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde PKK üyeliğinden hakkında hapis cezası olan E.K. göçmenlerin arasında sahte kimlikle yakalandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Firari PKK’lı göçmenlerin arasında yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, göçmenlerin içerisinde Afganistan kimliği gösteren bir kişinin durumundan şüphelendi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde şüphelinin 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğunu belirledi.

E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Firari PKK’lı göçmenlerin arasında yakalandı
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