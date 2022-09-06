Firari PKK’lı göçmenlerin arasında yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu bir grup düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, göçmenlerin içerisinde Afganistan kimliği gösteren bir kişinin durumundan şüphelendi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde şüphelinin 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğunu belirledi.
E.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.