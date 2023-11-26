Fırtına vurdu deniz taştı

Yurt genelinde etkili olan fırtına yağışlı hava dün birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün 47 il için turuncu, 29 il içinse sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken 81 ilde AFAD teyakkuz haline geçirilmişti. Beklenen fırtına dün başta Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere yurt genelinde etkili oldu. Ağaçları yerinden söken, çatıları uçuran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Sahil kentleride denizin taşması sonucu yerleşim alanları sular altında kaldı. AFAD, 1492 ihbar alındığını ve 16 ilde 198 kişinin kurtarıldığını açıkladı.Fırtınadan en çok İzmir etkilendi. Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi taşan deniz sularıyla kaplandı. Birçok araç suya gömüldü. Cemal Gürsel Sahil Yolu ile Kordon Boyu sular altında kaldı. Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu. Bölgede elektrikler kesildi. Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.Fırtınanın oluşturduğu dev dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Dalgalar kıyıdaki evlerin içine kadar ulaştı. Yat Limanı'nda bir tekne alabora oldu. Onlarca tekne dalgalar nedeniyle zarar gördü. Yat limanında tekneden denize düşen bir kişi güçlükle kurtarıldı. İl genelinde 350 su baskını yaşındı, yollar göle döndü. Alt geçitlerde onlarca araç mahsur kaldı. Konyaaltı sahil bandı dalgalar nedeniyle suyla kaplandı. Kentte 23 yıl sonra ilk kez rüzgarın hızının 120 kilometreyi bulduğu belirtildi.Fethiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı seralarda hasar meydana gelirken, ağaçlar köklerinden söküldü. Fethiye'nin en ünlü tatil beldelerinden Ölüdeniz Mahallesi'nde dalgaların boyu 3 metreyi aştı.Beşiktaş Ortaköy'de bulunan bir restoranı fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biriken suyu tahliye etti. Pendik ve Kâğıthane'de binaların çatısı uçtu. Silivri'de dev dalgaların vurduğu sahildeki iş yerlerini su bastı. Üsküdar'da bir sitenin bahçesindeki ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Beyoğlu'ndaki balıkçılar pazarında tenteler yıkıldı. Bir iş yerinin trafosunda çıkan küçük çapta yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Fatih'te 3 katlı binanın duvarının çökmesi sonucu iki otomobil göçük altında kaldı.Çınarcık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası taşan deniz, kara ile birleşti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinin birçoğu iptal edildi.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı. Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bir otopark suyla kaplandı. Karavan tutkunlarının uğrak noktası da olan sahil kenarındaki otoparktaki araçlar, su altında kaldı. Belediye ekipleri çalışma başlattı.Sağanak yağış ve şiddetli fırtına hayatı felç etti. Bazı noktalarda dolu yağışı meydana geldi. Gemlik Kurşunlu'da denizin taşması sonucu kıyı şeridi suyla kaplanırken, kentte çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi.Amasra'da saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Amasra limanında ve küçük limanda güvenlik önlemleri alındı.Fırtına nedeniyle yıkılan ağaç bir otomobilin üstüne devrildi. Sürücü Muharrem Tilki, Efe Çelik ve Birkan İsmail Öksüz dalların sardığı aracın içinde mahsur kaldı. Otomobilde mahsur kalan 3 genç, bir vatandaşın baltayla ağacın dallarını kesmesi sayesinde araçtan çıkabildi.Kuvvetli yağış sonrasında bazı noktalarda toprak kayması ve heyelan meydana geldi. Artvin-Ardahan karayolu 25. Kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.Yurtta etkili olan fırtına ve sağanak yağış sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul ve Ankara'da hafta boyunca sıcaklıkların düşeceği, yer yer karla karışık yağmur yağması bekleniyor. İzmir'de ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen yağışlı hava etkisini sürdürecek. Erzurum, Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Şırnak ve Ardahan'da bugün kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu illerin dağlık ve yüksek kesimlerinde ise kısa süreli fırtına şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak yağış sürecek./ SABAH