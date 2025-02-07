Fırtınanın hızı 100 kilometreyi aştı: Çatılar uçtu, elektrik telleri yangın çıkardı

Antalya – Konya yolu Alacabel geçidinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye düşünce trafik durdu. Rusya'dan gelen soğuk hava Akdeniz Bölgesinde etkisini sürdürüyor. Yaylalarda rüzgarın hızı 100 kilometreyi aşınca evlerin çatıları uçtu. Gazipaşa ilçesinden Kaş'a kadar uzanan 650 kilometrelik alanda binlerce yayla evi rüzgar fırtına nedeniyle çatısız kaldı. Fırtına en büyük zararı Manavgat ilçesinin Sırtköy Yaylası'na verdi. 90 evin çatısı zarar gördü.

FIRTINA ORMAN YANGINI ÇIKARDI

Fırtına etkisi ile elektrik telleri birbirine sürtmesi ile oluşan kıvılcım Konyaaltı ilçesi Tünektepe ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 40 işçiyle müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'nden 6 ve Konyaaltı Belediyesi'nden 1 arazözün destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) da katıldı. Yangın 6 saatte söndürülürken 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Meteoroloji kötü hava koşullarının bölgede bir hafta daha etkili olacağını bildirdi.