Fitili Avustralya ateşledi sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor

Avustralya, 16 yaş altına sosyal medyayı tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. Avustralya'nın attığı bu adım diğer ülkeler içinde test niteliği taşırken sosyal medyaya karşı küresel dönüşüm de dikkat çekiyor. Dünyada da benzer adımlar hızla yayılıyor. İngiltere, Danimarka ve Çin gibi ülkeler de farklı düzenlemeler için çalışmalar yürütüyor. Çok sayıda ülke, sosyal medya kullanımına ilişkin yaş sınırlarını getirmeyi planlıyor.

İNGİLTERE: Kesin bir alt yaş sınırı yok ancak kısıtlama baskısı artıyor.

DANİMARKA: Sosyal medyanın 15 yaşın altındaki tüm çocuklara yasaklanması planını açıkladı.

FRANSA: 2023 yasası, 15 yaş altı hesaplar için ebeveyn onayı zorunluluğu getiriyor.





ALMANYA: 13-16 yaş arasındakiler yalnızca ebeveyn izniyle sosyal medya kullanabiliyor.

İTALYA: 14 yaş altına ebeveyn izni zorunlu.

MALEZYA: 2026'dan itibaren 16 yaş altına yasak getirileceğini duyurdu.

ÇİN: Yaşa göre ekran süresi kısıtlamaları uygulanıyor.

NORVEÇ: Yaş sınırının 13'ten 15'e çıkarılması önerildi.

ABD: Federal düzenleme 13 yaş altındaki veri toplamayı sınırlıyor.





SOSYAL AĞLARIN ALGORİTMASI DEĞİŞECEK

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Hükümet, yasayı hayata geçirirken yasayla, algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

'GÜÇLÜ DENETİM MEKANİZMALARI OLUŞTURACAĞIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.