Fiyatlara kızdı, otomobilini ortadan kesip tabela yaptı!

Tabela fiyatlarını yüksek bulduğunu belirten Dinibütünoğlu, "Tabelacı arkadaşlardan birkaç kişiden teklif aldık. Tabelacı arkadaşlar fena fiyatlar verdiler bana. 15-20 bin civarında bir rakam telaffuz ettiler. Bu rakamlar antikacılar için büyük paralar. Sonra 'Ne yapacağız?' diye düşündük. Şeref Akgün diye rallici abim var, aklıma o geldi. Onunla konuştuk. 'Ben Murat 124 var hurda belgeli hurdada duruyor. Onu yapalım' dedi. Bende ucunun gözükmeyeceğini söyleyince 'Keselim' dedi. Bu şekilde proje geliştirdik" diye konuştu.