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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Flamingolara can suyu

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Flamingolara can suyu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için bir dizi önlem aldı. Bakanlık, öncelikle kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı. Ardından kalıcı çözüme yönelik olarak Gölyazı Mahallesi'ndeki su kaynağından 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktarımına başladı. Tuz Gölü'ne martta gelen flamingolar haziran ortasına kadar kuluçka dönemini geçiriyorlar. Sonrasında da uçma ergenliğine erişinceye kadar yavrularını burada besliyorlar. Ağustos sonunda da göç ediyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek" dedi.

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Flamingolara can suyu
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