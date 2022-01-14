Forex dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili yeni gelişme! 22 kişiye dava açıldı

İddianamede örgütün yöneticisi Muhsin D. ile ortakları Özer D. ve Recep Serdar A.'nın, örgüte ait çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen illegal forex faaliyetlerinde diğer sanıkları sevk ve idare ettikleri kaydedildi. Sanık Muhsin D'nin 2020-2021 döneminde 5 banka hesabında toplam 21 milyon 802 bin lira para çıkışı, 23 milyon 346 bin lira da para girişi yapıldığı tespiti de iddianamede yer aldı.



"LİSANS ALAMAZLARSA FİRMALARI KAPATARAK YURT DIŞINA KAÇMALARININ GEREKECEK"

İddianamede, sanık Muhsin D'nin "Forex alanında metatrader uygulaması için lisans alamazlarsa firmaları kapatarak yurt dışına kaçmalarının gerekeceği" şeklindeki telefon konuşmalarının bulunduğu belirtildi. Sanıklardan Eylül Tuğçe A, Arzu D. ve Emel D.'nin, örgüt elemanlarının talimatıyla WhatsApp üzerinden yatırımcılarla irtibat kurarak, yasa dışı forex sistemini anlattıkları ve örgüte müşteri kazandırmaya çalıştıkları ifade edildi. Bu sanıkların çağrı merkezi sorumlusu olduğu kaydedildi. İddianamede, örgüt üyeleri, yöneticileri ve lideri arasında hiyerarşik bağ olduğu, sanıkların hileli hareketlerle yatırımcıların paralarını kendilerine geçirerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine yer verildi.

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

İddianamede, sanıklar Muhsin D, Recep Serdar A, Özer D, Eylül Tuğçe A. ve Emel D'nin, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "usulsüz ve izinsiz piyasa faaliyetinde bulunmak" suçlarından 22'şer yıldan 53'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 17 sanık için ise 20'şer yıldan 49'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edildi. Sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.