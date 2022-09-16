Haberler Yaşam Haberleri Forex vurgununa operasyon 18 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.9.2022

Forex vurgununa operasyon 18 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Forex vurgununa operasyon 18 gözaltı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebekeye soruşturma başlattı. Şüphelilerin tuzağa düşürdükleri kişilerden yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri, başkalarına para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları belirlendi. İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon'da eşzamanlı operasyon yapıldı. 18 kişi gözaltına alınırken, bir kişi ise aranıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi hakkında yürekleri burkan haber!
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvedeydi! Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları AÇIKLANDI: TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ve ev fiyatları - 2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Karadeniz gazında flaş gelişme: Ekipman Filyos Limanı'na doğru yola çıktı
Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi açıklandı!
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
ARKADAŞINA GÖNDER
Forex vurgununa operasyon 18 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA