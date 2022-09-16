Forex vurgununa operasyon 18 gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebekeye soruşturma başlattı. Şüphelilerin tuzağa düşürdükleri kişilerden yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri, başkalarına para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları belirlendi. İzmir'de 9, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Van, Gaziantep, Adana, Antalya, Batman, Hatay, Manisa, Mersin ve Trabzon'da eşzamanlı operasyon yapıldı. 18 kişi gözaltına alınırken, bir kişi ise aranıyor.