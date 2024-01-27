Forex vurgununda 15 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.E. adlı bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin 7 farklı site üzerinden Forex dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin yatırım vaadi ile 5 kişiyi 3 milyon 349 bin 995 TL ve 830 bin dolar dolandırdıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 23 Ocak'ta 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 15 şüpheli tutuklanırken 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.