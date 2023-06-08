Haberler Yaşam Haberleri Fransa’da bıçaklanarak öldürülen anne ve 2 çocuğu, Trabzon'da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 8.6.2023 20:42 Son Güncelleme: 8.6.2023 20:56

Fransa’da bıçaklanarak öldürülen anne ve 2 çocuğu, Trabzon'da toprağa verildi

Fransa’da yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulunan Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5), Trabzon’un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Çağla Dereli’nin boşandığı işitme ve konuşma engelli şüpheli eşi Y.K.’nın (47) gözaltına alındığı cinayete ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fransa’da bıçaklanarak öldürülen anne ve 2 çocuğu, Trabzon’da toprağa verildi

Olay, 25 Mayıs'ta Fransa'nın Dreux kentinde meydana geldi. Trabzon'un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Fransa'da yaşayan Çağla Dereli'den haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata'yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, defnedilmek üzere Trabzon'a gönderildi. Havalimanında ailesi tarafından teslim alınan anne ve 2 çocuk için Arsin'in Işıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Vali İsmail Ustaoğlu, cenazeye katılarak aileye taziye dileklerinde bulundu. Öğle vakti Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, dualarla yan yana toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli'nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli, Trabzon nüfusuna kayıtlı eşi Y.K., gözaltına alındı. 2 yıl önce eşi ve kızına yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası alan şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Fransa’da bıçaklanarak öldürülen anne ve 2 çocuğu, Trabzon'da toprağa verildi
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