Fransa’dan Bursa’ya intikam mermisi

Fransa'dan geldiği Bursa'da silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan İdris A.'nın (60), aynı ülkede yaşayan akrabası Kamil A. (57) tarafından para karşılığı anlaştığı kişilerce vurulduğu ortaya çıktı. İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın (36) 8 yıl önce Kamil A.'nın kızı Aysel T.'ye (29), cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden aralarında Kamil A.'nın eşi Gülizar A. (52) ile oğlu Ömer A.'nın (24) da olduğu 9 şüpheli tutuklandı.

GÖZALTI KARARI VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülizar A., Ömer A., Ragıp S., Nihat S. Fırat G., Hacı Hüseyin K. (44), Servet G. (30), Muhammed T. (30) ve Cengiz P. ise geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.