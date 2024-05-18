Fransa’dan “Gazze” tablosuna sansür

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi tarafından organize edilen sokak sanatı sergisindeki Türk grafiti sanatçısının Gazze konulu çalışmasına sansür uygulayınca sergi iptal oldu. Fransız Kültür Merkezi, dün yapılması planlanan "Olimpiyat Oyunları" temalı sokak sanatı sergisinin iptal olduğunu davetlilere attığı maille duyururken, iptal nedenini açıklamadı. Çalışması sansüre maruz kalan grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, "Serginin açılışına 2 gün kala bana eserlerimi sergileyemeyeceğim beyan edildi. Eserimde düzeltme yapabileceğimi belirtmeme rağmen Filistin ile alakalı bir eseri sergide görmek istemediklerini belirttiler. İnsanların acısını dile getiremeyeceksem bu sergide olmamın da bir anlamı yok" dedi.