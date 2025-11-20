Freni patlayan Tır ticari taksiyi biçti! Feci kazada 4 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır Çevre Yolu üzerinde yer alan Ovabağ Dörtyol kavşağı Karamus mahallesi mevkiinde Tır ile ticari taksinin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastanede öldü. 4 kişinin yaşamını kaybettiği feci kaza nedeniyle çevre yolu adeta savaş alanına döndü.

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 1 YARALI



Diyarbakır Valiliği kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bağlar ilçesi Karamuş Mahallesi Ovabağ Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, emniyet, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yapılan ilk değerlendirmelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1 yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken, genel durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza sonucu toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak tedavi altına alındı." Öte yandan, Diyarbakır'da dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında da, 4 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.