Haberler Yaşam Haberleri Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı
Giriş Tarihi: 24.10.2022 18:38 Son Güncelleme: 24.10.2022 19:19

Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı

Ege Denizi'ndeki geri itmelerde suçlanan Frontex, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelelerine ortaklık ettiğini kabul etti. Geri itmelerin geçmişin uygulamaları olduğunu itiraf eden Frontex, Yunanistan ile geçmişin ve bugünün yanlışlarını düzeltmek için eylem planı oluşturduklarını açıkladı. 2020-2022 yılları arasında denizlerde ve karada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 62 bin 179 yabancı Yunanistan ve Frontex tarafından Türkiye'ye geri itildi. Bu geri itme olayları neticesinde ise 152 yabancı yaşamını yitirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Frontex’ten Yunanistan’la suç ortaklığı itirafı

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Avrupa Birliğinin (AB) Sınır Koruma Ajansı Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle inceleme başlatmıştı. Avrupa basınında da geniş yer bulan OLAF Raporu'na göre, Frontex, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas etti. Bu kapsamda, Temel Haklar Görevlisinin operasyonel bilgilere erişmesi engellendi. Yine temel hakların ihlal edildiği iddialarını içeren ciddi olaylara ilişkin raporları incelemek üzere Temel Haklar Görevlisini görevlendirmedi.

FRONTEX'TEN İTİRAF: BUNLAR GEÇMİŞİN UYGULAMALARI

Son yıllarda Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'ın hukuka aykırı geri itme vakalarıyla ilgili "suç ortağı" suçlamasıyla sık sık karşılayan Frontex, OLAF'ın bu raporu üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, rapordaki söz konusu tespitleri yalanlamadığı gibi "Bunlar geçmişte yapılan uygulamalardı" şeklinde savunma yapması dikkat çekici bulundu.

"YANLIŞLARI DÜZELTMEK İÇİN EYLEM PLANI OLUŞTURUYORUZ"

Temel Haklar Görevlisinin daha etkin şekilde görev yapması ve bu tür olayların önüne geçmek amacıyla bir dizi iyileştirici önlem alındığına ilişkin çalışmalara değinilen açıklamada ayrıca, Yunan makamları ile Frontex'in geçmişin ve bugünün yanlışlarını düzeltmek üzere bir eylem planı oluşturu

lduğu belirtildi.

Frontex'in söz konusu basın açıklamasındaki ifadeleri, binlerce insanın paralarının ve eşyalarının gasp edildiği, şiddete maruz kaldığı, hatta botları batırılmak suretiyle ölüme terk edilen binlerce göçmenin geri itildiği olaylarda Frontex ile Yunanistan'ın birlikte hareket ettiklerinin itirafı olarak değerlendirildi.

FRONTEX VE YUNANİSTAN'IN GERİ İTTİĞİ 152 GÖÇMEN ÖLDÜ

Türkiye bugüne kadar geri itme vakalarıyla ilgili Frontex ve Yunanistan'a sert tepkiler gösterdi. Ancak Frontex, her seferinde suçlamaları inkar ediyordu. 2020-2022 yılları arasında denizlerde ve karada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 62 bin 179 yabancı Yunanistan ve Frontex tarafından Türkiye'ye geri itildi. Bu geri itme olayları neticesinde ise 152 yabancı yaşamını yitirdi.

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Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı
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