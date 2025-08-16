Furkan’dan 5 yıldızlı başarı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi Başarı Bursiyeri ve 10. sınıf öğrencisi Furkan Çifci, Japonya ve Tayland'daki uluslararası matematik yarışmalarında Türkiye'ye 5 derece getirdi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Furkan Çifci, 2 farklı uluslararası matematik olimpiyatına Türkiye'yi temsilen katıldı ve 5 derece birden kazandı. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, iki kardeşin başarısıyla ilgili "Furkan ve Reyyan evlatlarımızın uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etmesi bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar, Türk milletinin bilim ve eğitimdeki potansiyelinin dünyaya gösterilmesidir. İnanıyoruz ki azim, disiplin ve yüksek ideallerle yetişen gençlerimiz, yarının Türkiye'sini en güçlü şekilde inşa edecektir" ifadelerini kullandı.