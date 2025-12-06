Futbolcu Feyyaz Uçar’ın acı günü! 3.5 aylık torunu hayatını kaybetti

Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi. Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.