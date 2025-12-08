Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme: 38 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: "Futbolda Bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ne bağlı bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. 27'si futbolcu toplamda 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan ve aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hakem Zorbay Küçük, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Trabzonspor'un futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.

"Futbolda Bahis" operasyonu kapsamında gözaltına alınanların arasında yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın kendisi için yine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Ersen Dikmen'e bahis oynattığı iddia edilmişti. Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz, gözaltına alınan eski hakem Ahmet Çakar'ın eşi Hayriye Arzu Çakar, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao, diğer şüpheliler Cüneyt Semirli ve Ümit Kaya'nın yurt dışında olduklarının belirlendiği ifade edilmişti. 4 günlük gözaltı süreleri dolan şüpheliler adliyeye sevk edildi.