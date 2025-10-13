Gabar’da nefes kesen operasyon

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda gece saatlerinde yaşanan kayıp vakası sabahın ilk ışıklarıyla mutlu sonla bitti. Otomobiliyle kaybolan Rıdvan Varlı'nın bulunması için başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları, termal drone teknolojisinin devreye girmesiyle sonuç verdi. Önceki gece 00.55'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Rıdvan Varlı ve aracının Gabar Dağı'nda, TPAO-TPİC petrol sahası içerisinde kaybolduğu bildirildi. Bunun üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri harekete geçti.AFAD ekipleri 4 arama kurtarma teknisyeni, 1 araç ve termal kameralı drone ile bölgede yoğun bir tarama çalışması yürütürken; Jandarma ekipleri de 12 askeri personel ve 3 araçla arama çalışmalarına destek verdi. Ancak, Gabar Dağı'nın sarp kayalıkları, sık ormanlık yapısı ve geniş arazi koşulları, arama çalışmalarını oldukça güçleştirdi. Görüş mesafesinin azaldığı anlarda teknolojiden faydalanan AFAD ekipleri, ısı enerjisini temel alan termal görüntüleme sistemi ile bölgeyi havadan taradı.Ekiplerin yoğun çabası sabah saatlerinde sonuç verdi. Saat 06.55 civarında AFAD'a ait termal drone, kayıp sürücü Rıdvan Varlı'yı araçtan bir miktar uzakta, sağ olarak tespit etti. Ekipler hızla bölgeye ulaştı ve Varlı güvenli bir şekilde kurtarıldı.