Gabonlu genç kızın ölümüne tutuklama

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (18) adlı üniversite öğrencisi genç kızın ölümüyle ilgili dördüncü kez gözaltına alınan D.A. tutuklandı. Arabasında kan lekeleri tespit edilen D.A. adliyeye götürülürken gazetecilerin "Siz mi yaptınız?" sorusuna "Ben yapmadım. Arabaya aldım, arabadan indi" yanıtını verdi. "Neden arabanıza aldınız?" sorusu üzerine de "Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için" dedi. 3'ü yabancı uyruklu 8 şüphelinin serbest kaldığı soruşturma kapsamında hazırlanan ön otopsi raporunda, genç kızın ölümünün suda boğulma şeklinde gerçekleştiği belirtilmişti.