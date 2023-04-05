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Giriş Tarihi: 5.4.2023 22:57 Son Güncelleme: 5.4.2023 23:25

Gabonlu öğrenci soruşturmasında 9 kişi serbest bırakıldı

Karabük'te, Gabon uyruklu 17 yaşındaki öğrencinin Filyos Çayı kenarında ölü bulunmasına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan 9 kişi serbest bırakıldı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Gabonlu öğrenci soruşturmasında 9 kişi serbest bırakıldı

Karabük'te 26 Mart günü Filyos Çayı'nda ölü bulunan Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ev arkadaşı dahil olmak üzere gözaltına alınan 3'ü yabancı, 6'sı Türk 9 kişiden 6'sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

EV ARKADAŞI DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yeşilköy Köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart'ta Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında ev arkadaşı dahil 3'ü yabancı olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

TELEFONLARINDA CİNSEL İLİŞKİ MESAJLARI BULUNDU

Ön otopsi raporuna göre, kesici, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Dinabongho'nun ense ve böbrek bölgelerinde küçük çaplı morluklar tespit edildiği belirtilmişti. Yeni telefon aldığı için eski telefonunu Gabon'a göndermeye çalıştığı sırada yardımcı olması için görüştüğü kişiler tarafından yazılı tacize uğradığı öne sürülen Ibouanga'nın kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen kişilerin, kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği mesajlar bulunduğu belirlenmişti

9 KİŞİ SERBEST KALDI

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 9 kişiden B. Y., Y.Y., J.A.N., C.J. A.N., W.M.K., savcılıktan serbest bırakılırken, S. Ç. , İ. Ç. ve D. A. ise adli kontrol karalı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gabonlu öğrenci soruşturmasında 9 kişi serbest bırakıldı
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