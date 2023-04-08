Gabonlu öğrencinin ölümü ile ilgili gözaltıda yeni gelişme

Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümü ile ilgili Emniyet ve Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında ev arkadaşı dahil olmak üzere 3'ü yabancı, 6'sı Türk olmak üzere 9 kişi gözetim altına alınmış, 6 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

İlk mahkemeden sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan D. A ., Karabük Cumhuriyet Savcılığının itirazı ile tekrar gözetim altına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Karabük Emniyetinin yaptığı incelemelerde yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Güvenlik kamerasında görüntülerde D.A.'nın, otomobilden indirdiği Dina'nın peşinden gittiğinin görüldüğü belirtildi. Daha önceki ifadelerinde Dina'yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., ifadesindeki çelişki nedeniyle yeniden polis tarafından gözetim altına alınmıştı Akşam saatlerinde mahkemeye çıkartılan D. A., 3.kez mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.