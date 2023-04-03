Gabonlu üniversite öğrencisi ölümü ile ilgili 5 kişi gözaltında...Polis fuhuş şebekesini soruşturuyor

Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

BEŞ KİŞİ GÖZALTINDA

Yürütülen soruşturma kapsamında 2 si yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözetim altına alındı.

BAŞSAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri sürerken, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Polisin çok yönlü ve ortaklaşa operasyon gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Karabük merkezde 26.03.2023 tarihinde Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aydınlatılması amacıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa çok yönlü yapılan araştırmalar sonucu 03.04.2023 tarihinde eş zamanlı Cumhuriyet savcısından gözaltı ve arama kararı alınmış; 06.00-09.00 saatleri için alınan karar neticesinde; şüpheliler S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştır. 3 Nisan sabahı belirlenen ikisi yabancı uyruklu, üçü Türk toplam 5 şüphelinin evlerinde aramalar yapılmıştır."

TELEFONLARINDA CİNSEL İLİŞKİ MESAJLARI BULUNDU

Ön otopsi raporuna göre, kesici, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Dinabongho'nun ense ve böbrek bölgelerinde küçük çaplı morluklar tespit edildiği belirtildi. Öte yandan kızın yeni telefon aldığı için eski telefonunu Gabon'a göndermeye çalıştığı sırada yardımcı olması için görüştüğü kişiler tarafından yazılı tacize uğradığı öne sürüldü. Telefonu, önce İstanbul'a göndermesi gereken Dinabongho'ya yardımcı olacaklarını söyleyen kişilerin, kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği mesajlar bulunduğu öğrenildi.



FUHUŞ ŞEBEKESİ İDDİASI



Soruşturma kapsamında polisin fuhuş şebekesine yönelik araşrıtmasını derinleştirdiği belirtilirken Karabük Üniversitesi'nde 13 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci olduğu, içlerinde Afrikalı öğrencilerin bulunduğu fuhuş şebekesinin ise özellikle maddi zorluk içinde olan ve ailelerinden çok uzak kız öğrencileri seçerek para karşılığı fuhuş yapmaya zorladıkları ve uyuşturucu madde temin ettikleri ifade ediliyor