Haberler Yaşam Haberleri Galata Köprüsü’nden vapura bile atlamıştı! Gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 18:53 Son Güncelleme: 4.8.2022 19:01

Galata Köprüsü’nden vapura bile atlamıştı! Gözaltına alındı

İstanbul’da toplu taşıma araçlarının üzerinde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü’nden vapura atlayan sosyal medya fenomeni; “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Galata Köprüsü’nden vapura bile atlamıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Metrobüs, Minibüs ve İETT Otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarının üzerine çıkarak araçların tavanlarında yolculuk yapan ve görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan sosyal medya fenomeni Y.E.Ö.'yü gözaltına aldı. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan ve Galata Köprüsü'nden vapura da atlayan Y.E.Ö.'ye 196 lira idari para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan Y.E.Ö. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi edildi açıklaması ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi?
Jet soruşturma sonrası KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! Yeni KPSS ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: İşte, 2022 YAŞ kararları ile terfi ve atama listesi
Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, memleketi ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 4 Ağustos 2022 en son sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi
SON DAKİKA: KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Yeni KPSS takvimi ne zaman?
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galata Köprüsü’nden vapura bile atlamıştı! Gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA