Galata Köprüsü’nden vapura bile atlamıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Metrobüs, Minibüs ve İETT Otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarının üzerine çıkarak araçların tavanlarında yolculuk yapan ve görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan sosyal medya fenomeni Y.E.Ö.'yü gözaltına aldı. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan ve Galata Köprüsü'nden vapura da atlayan Y.E.Ö.'ye 196 lira idari para cezası uygulandı. Hakkında adli işlem başlatılan Y.E.Ö. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.