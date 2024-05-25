Galata kulesi yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi'ndeki onarım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve yeniden ziyarete açıldığını duyurdu. Galata Kulesi'nde yapılan çalışmaların, 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projelerin modern teknolojilerle, alanında uzman akademisyenler rehberliğinde uygulandığı belirtildi.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medyadan, "Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlana yapı hem kültürel mirasımızı koruyacak hem de ziyaretçilere ve göçmen ebabil kuşlarına ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışmalar, profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklenmiştir. Galata Kulesi'nde, saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecektir" paylaşımı yapıldı.