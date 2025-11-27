Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray -AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda kritik bir sınava daha çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Monaco ile karşılaşacağı maç öncesinde taraftarlarına büyük heyecan yaşatıyor. Avrupa arenasındaki puan mücadelesi sürerken gözler artık dev mücadeleye çevrildi. Peki, Galatasaray – AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, grubun en zorlu karşılaşmalarından biri olan Monaco deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa'da üst sıraları hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte tüm gündem bu önemli mücadelede. Taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarına başlamış durumda. Peki, Galatasaray – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AS MONACO -GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

AS Monaco ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 9 Aralık'ta saat 23.00'te oynanacak.

AS MONACO -GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'de temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında izleniyor. Bu kapsamda, Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması, şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray için bu karşılaşma, grubundaki üst sıraları hedefleme ve Avrupa'daki macerasını sürdürme açısından hayati önem taşıyor. Galibiyet, sadece 3 puan kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Sarı-Kırmızılılar'a son haftalar öncesinde büyük bir psikolojik ve matematiksel avantaj sağlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00


