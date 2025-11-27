Galatasaray -AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi!

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, grubun en zorlu karşılaşmalarından biri olan Monaco deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa'da üst sıraları hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte tüm gündem bu önemli mücadelede. Taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarına başlamış durumda. Peki, Galatasaray – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?