GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray – AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, grubun kritik karşılaşmalarından biri olan Monaco deplasmanı öncesinde hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Avrupa'da üst sıraları hedefleyen sarı-kırmızılılar için gündem tamamen bu önemli maçta. Taraftarlar ise karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek için merakla araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?