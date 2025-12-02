Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray – AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 2.12.2025 11:40

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray – AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakipleri Monaco karşısında sahaya çıkarken, taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor. Avrupa’daki puan yarışının devam ettiği bu dönemde, tüm dikkatler kritik maça çevrildi. Peki, Galatasaray – AS Monaco karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray – AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, grubun kritik karşılaşmalarından biri olan Monaco deplasmanı öncesinde hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Avrupa'da üst sıraları hedefleyen sarı-kırmızılılar için gündem tamamen bu önemli maçta. Taraftarlar ise karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek için merakla araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray – Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

AS MONACO -GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

AS Monaco ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 9 Aralık'ta saat 23.00'te oynanacak.

AS MONACO -GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'de temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında izleniyor. Bu kapsamda, Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşmasının da bu ekrandan yayımlanması bekleniyor.

Galatasaray için bu maç, grubunda üst sıralara çıkma hedefi ve Avrupa'daki serüvenini devam ettirme açısından büyük önem taşıyor. Alınacak bir galibiyet, sadece 3 puan kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibe son haftalar öncesinde hem psikolojik hem de puan açısından önemli bir avantaj sağlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

ARKADAŞINA GÖNDER
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Galatasaray – AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz