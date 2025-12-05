Galatasaray ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

ZTK'da grup etabına geçilirken kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bu sezon grup aşamasında yer alacak takımların netleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın hangi ekiple eşleşeceği büyük merak konusu haline geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi kim olacak, grup maçları ne zaman oynanacak? İşte merak edilen detaylar…