Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 14:39 Son Güncelleme: 5.12.2025 15:12

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanının başlamasıyla birlikte gözler Galatasaray’ın rakibine çevrildi. 4. turu geçen 19 takım ile bu aşamaya doğrudan katılacak 5 ekibin yer alacağı kura çekiminde toplam 24 takım bulunacak. Sarı-kırmızılıların yer aldığı torbada Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor gibi güçlü ekipler de yer alıyor. Peki, Galatasaray’ın ZTK’daki rakibi kim, belli oldu mu? İşte detaylar…

ZTK'da grup etabına geçilirken kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bu sezon grup aşamasında yer alacak takımların netleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın hangi ekiple eşleşeceği büyük merak konusu haline geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi kim olacak, grup maçları ne zaman oynanacak? İşte merak edilen detaylar…

ZTK GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMİYLE GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR!

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Sarı-kırmızılıların yer aldığı torbada Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir ve Eyüpspor gibi ekipler yer alıyor. Kuralar henüz çekilmedi. Belli olduğunda yer vereceğiz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.

