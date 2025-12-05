Galatasaray ZTK grup aşaması rakibi açıklanıyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın rakibi kim oldu?

ZTK'da grup etabına geçilirken kura çekimi için geri sayım sürüyor. Bu sezon grup aşamasında yer alacak takımların netleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın hangi ekiple eşleşeceği büyük merak konusu haline geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi kim olacak, grup maçları ne zaman oynanacak? İşte merak edilen detaylar…
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasından 1. maçlar 23-24-25 Aralık tarihlerinde, 2. maçlar 13-14-15 Ocak, 3 maçlar 3-4-5 Şubat, 4. maçlar ise 3-4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çeyrek final, Yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihler ise sonradan ilan edilecek.