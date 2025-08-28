Galatasaray’ın rakibi kim olacak, belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşti! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi için geri sayıma başladı. Doğrudan lig aşamasına katılan temsilcimiz her torbadan 2 takımla eşleşecek. Lig aşamasında toplamda 8 maça çıkacak sarı kırmızılılar için muhtemel rakipler lige katılacak 36 takımın netleşmesi ardından kesinleşti. İşte, Galatasaray'ın rakibi olabilecek takımlar: