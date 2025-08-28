Galatasaray’ın rakibi kim olacak, belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları netleşti! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi için geri sayıma başladı. Doğrudan lig aşamasına katılan temsilcimiz her torbadan 2 takımla eşleşecek. Lig aşamasında toplamda 8 maça çıkacak sarı kırmızılılar için muhtemel rakipler lige katılacak 36 takımın netleşmesi ardından kesinleşti. İşte, Galatasaray'ın rakibi olabilecek takımlar:
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da yapılacak. Ligdeki temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Devler Ligi kurasının TRT Spor ekranlarından canlı takip edilmesi bekleniyor.
1. TORBA
PSG
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Liverpool
Inter
Chelsea
Dortmund
Barcelona
2. TORBA
Arsenal
Leverkusen
Atletico Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Frankfurt
Club Brugge
3. TORBA
Tottenham
PSV
Ajax
Napoli
Sporting
Olympiakos
Slavia Prag
Bodo/Glimt
Marsilya
4. TORBA
Kopenhag
Monaco
Galatasaray
Union SG
Karabağ
Athletic Bilbao
Newcastle United
Pafos
Kairat Almaty