Galeriye araç almaya geldi sırtından vuruldu! İki saldırgan cezaevine gönderildi

Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde 17 Temmuz günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. 39 yaşındaki tekniker G.E. taksitli araç alma sistemleri üzerinden para biriktirmiş ve ilk aracını almak için anlaştığı bir galeriye gitmişti. Galeride aracının taksitlendirme işlemlerini yaparken iş yerine yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda sırtından vurulan adam, ne olduğunu anlayamadan kendini yere attı. Çağrılan sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırılan G.E.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

İLK ARACINI ALMAYA GELMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, tanık olarak ifadesi alınan D.B. (24); "olay yeri işyerinde çalışan olduğunu, mağdur şahsın yaklaşık 17 gün önce araç almak için gelerek kapora bıraktığını, olay saatinde alacağı aracın hazırlık işlemlerinin yapılması için işyerinin önünde telefon görüşmesi yaptığı esnada bahse konu olayın gerçekleştiğini, konuyla ilgili herhangi bir tehdit almadıklarını ve husumetlilerinin olmadığını beyan etti"

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İzlenen kamera görüntülerinde, mağdur şahsın olay yeri galeri önünde beklediği esnada, şüpheli şahısların bir sahte plakalı bir araçla gelerek olayı gerçekleştirdikten sonra aynı araç ile olay yerinden firar ettikleri görüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde 13 adet 9.19 mm kovan elde edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan koordineli çalışmalar, izlenen kamera görüntüleri sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.K. (27) ve M.B. (30) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıslar 29 Temmuz günü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.