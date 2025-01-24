Gamze’nin ölümünü kriminal rapor aydınlatacak

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yeşil Bulvar'daki ağaçlık alanda geçtiğimiz 10 Ocak gecesi ölü bulunan Gamze Alır'ın (32) ölümünü kriminal rapor aydınlatacak. 2 çocuk annesi Alır o gece, iddiaya göre sevgilisi Murat Aktaş, onun eski sevgilisi Döne Bulut, arkadaşları Savaş Güler, Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (30) ile buluştu. Gamze Alır, çıkan tartışmada karnından tabancayla vuruldu ve hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇU GAMZE'YE ATTILAR

Başlatılan soruşturmada, Gamze Alır ve diğerlerinin yaktıkları ateşin yanında uyuşturucu kullandığı belirlendi. Gamze Alır'ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularında, suçu Alır'a atarak birden sinirlendiğini, küfürler saçtığını, silahla rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Aktaş, Döne Bulut ve Savaş Güler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Şüpheliler ve Gamze Alır'dan alınan svap örnekleri ile olay yerinde bulunan tabanca, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilen Alır'ın ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu kriminal incelemeyle tespit edilecek.