Gayrimenkul satışları CHP’li Foça Belediyesi’ni karıştırdı

Foça Belediye Meclis Toplantısında mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı gündeme gelince konuşmak için söz alan CHP'li Foça Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar, belediye taşınmazlarının satışına karşı olduğunu belirtip, "CHP'li meclis üyesi olarak artık yapılacak en küçük bir satışa ret oyu vereceğim. Herkes bunu böyle bilsin." Diyerek tepki gösterdi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı gündem dışı konuşmalarda tekrar söz almak isteyen Yenipazar'a söz vermeyince ortam bir anda gerildi. Belediye personeline mikrofonu kapatın talimatı veren Fıçı'ya tepki gösteren Yenipazar, oturduğu masayı yumrukladı ardından da "Ben demokrasi ile buraya geldim. Böyle bir şey yok" dedi. Foça belediyesi son olarak belediyeye ait 25 daireyi 118 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurmuştu. Satış ihalesinin 18 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerin mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satması kamuoyundan sonra parti içinde de tepkilere neden oldu.

CHP'Lİ ÜYE RET OYU KULLANACAĞINI AÇIKLADI

Bunun son örneği Foça Belediye Meclis Toplantısında yaşandı. Foça Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı gündeme gelince söz alan CHP'li Çiğdem Yenipazar; "CHP Meclis Üyesi olarak; şu saatten sonra yapılacak en küçük satışa bile ret oyu vereceğimin bilinmesini istiyorum. Asla onaylamayacağım ve ret vereceğim. Herkes tarafından böyle bilinsin" dedi.

SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI

Yenipazar'ın beklenmeyen çıkışı meclis oturumunun yapıldığı salonda resmen soğuk duş etkisi yarattı.

FIÇI YENİPAZAR'IN ELİNDEKİ MİKROFONU KAPATTIRDI

Gündem dışı konuşmalar bölümünde Yenipazar, mikrofonu eline alıp yeniden konuşmak isteyince CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Başka söz vermiyorum, izin vermiyorum. Benden izin aldınız mı siz? Meclis Başkanı benim" diyerek görevlilerden Yenipazar'ın elindeki mikrofonun kapatılmasını istedi.

MASAYI YUMRUKLAYIP TEPKİ GÖSTERDİ

Mikrofonu kapatılmasına sinirlenen CHP'li Yenipazar ise önce oturduğu masayı yumrukladı, ardından da "Biz buraya demokrasi ile geldik, öyle bir şey yok" diyerek Başkan Fıçı'ya tepki gösterdi.

AK PARTİ DE TEPKİLİ?

Gündem dışı söz alan AK Partili Meclis Üyesi Murat Yıldız ise "Satılık yerlerimiz varmış. Bu satılık konutları niye satıyoruz? Bir açıklaması var mıdır? Zaten Foça'nın kıymetli olan yerini sattık. SGK'ya borcu biz yapmadık. 35-40 yıldır yönetimde olan CHP'li başkanlar yaptı. Bu borcu zamanında ödeselerdi SGK'ya en güzel yerimizi verecek durumda kalmazdık. Hiç böyle şeylere gerek yoktu. Şeffaf bir şekilde açıklama yapacağını söylemiştiniz" dedi. Başkan Fıçı ise taşınmazları borçların ödenmesi için satıldığını söyledi.