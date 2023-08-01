Gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 personel yaşamını yitirdi. BASKİ personellerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy'de bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızası için indikleri kuyuda gaz sızıntısı meydana geldi. İşçilerin dışarı çıkmaması üzerine diğer personel sızıntıyı fark edip merkeze bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Balcı ve Karakoç hayatını kaybederken, gazdan etkilenen Mehmet Neşeli tedaviye alındı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mekanları cennet olsun" dedi.