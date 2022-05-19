Gazete sahibi ve yazarı şantaj iddiasıyla gözaltında

Kocaeli'nde yayın yapan bir yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan Faruk Bostan ile birlikte çalıştığı yayın yapmayan yerel bir TV kanalı sahibi olan Abdullah Kaya, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Bostan ve Kaya'nın Kocaelili iş insanı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, iş insanı Cezmi Çiçek, gazeteci Tahsin Keskin ve yanında eski çalışan editörleri Büket Afgan'ın, "Şantaj ve Tehdit" iddiaları ile yapmış oldukları şikayet üzerine gözaltına alındıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.