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Giriş Tarihi: 19.5.2022 17:01 Son Güncelleme: 19.5.2022 17:03

Gazete sahibi ve yazarı şantaj iddiasıyla gözaltında

ABBAS ÇAKAR
Gazete sahibi ve yazarı şantaj iddiasıyla gözaltında

Kocaeli’nde yayın yapan bir internet gazetesinin sahibi olan Faruk Bostan ile birlikte çalıştığı ve yayın yapmayan yerel bir televizyon kanalının sahibi olan Abdullah Kaya, gözaltına alındı.

Kocaeli'nde yayın yapan bir yerel bir internet haber sitesinin sahibi olan Faruk Bostan ile birlikte çalıştığı yayın yapmayan yerel bir TV kanalı sahibi olan Abdullah Kaya, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Bostan ve Kaya'nın Kocaelili iş insanı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, iş insanı Cezmi Çiçek, gazeteci Tahsin Keskin ve yanında eski çalışan editörleri Büket Afgan'ın, "Şantaj ve Tehdit" iddiaları ile yapmış oldukları şikayet üzerine gözaltına alındıkları ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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Gazete sahibi ve yazarı şantaj iddiasıyla gözaltında
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