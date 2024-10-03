Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi, Şişli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Cıvaoğlu için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller ile siyaset, spor, sanat ve medya camiasından birçok kişi katıldı. Taziyeleri kabul eden Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, 55 yıllık birlikteliklerinin ardından eşini kaybetmenin kendisi için büyük boşluk olacağını ifade etti. Cıvaoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.