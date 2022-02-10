Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: 5-6 kişi geldi, kaçamadım

Bakırköy meydanında 8 Mart 2021 tarihinde gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı. İki kişi tutuklanırken, 18 yaşından küçük olan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç'a hazırlanan iddianamede "kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 47 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Levent Gültekin ve avukatı katıldı.

"KAÇAMADIM"



Levent Gültekin ifadesinde "Özgürlük meydanında taksiden indim. İki gençle göz göze geldim. Sonra arkamdan gelmeye başladılar. Hızlı hızlı yürürken arkama baktım, yoktular. Sonra kanala doğru gideyim derken 5 kişi karşıma çıktı arkaya doğru gitmek istedim arkamdan da 5-6 kişi geldi. Sonra sağdan soldan gelmeye başladılar. Kaçamadım" dedi.



"MÜVEKKİLİMİN PARMAKLARINDA KIRIKLAR MEYDANA GELDİ"



Gültekin'in avukatı ise "Sanık savunmaları kurgudan ibarettin. Müvekkilimin parmaklarında kırıklar meydana geldi" diyerek sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.



Hakim, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.