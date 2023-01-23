Gazi kaleler ayağa kaldırıldı

Çanakkale Savaşları'nda, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir, Kilitbahir ve Bigalı kaleleri, boğazın güvenliğinde çok önemli rol oynadı. 108 yıl önce yedi düvele karşı Mehmetçik ile beraber karşı koyan kaleler, isabet eden top atışlarıyla gazi oldu. Kaleleri ayağa kaldırmak için ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı seferberlik başlattı. Restorasyonu 7 yıl süren ve Fatih Sultan Mehmed tarafından 1463'te yaptırılan Kilitbahir Kalesi, Türkiye'nin ilk yaşayan müze kalesi olarak 18 Mart günü 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı.Çanakkale Savaşları'nde "3. Kolordu Esliha (Silah) Tamirhanesi" olarak kullanılan 203 yıllık Bigalı Kalesi de restarasyonu tamamlanarak geçen yıl 24 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıldı. Seddülbahir Kalesi'nde de 2015'te başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Arkeolojik kazılarda çoğunluğu askeri savaş malzemesi olan 45 bin 477 eserin envanter çalışmaları devam ediyor. Açık hava müzesine dönüşecek olan Seddülbahir Kalesi'nin 18 Mart'ta açılması planlanıyor.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale, kaleler şehridir. Hepsi gazi mekânlar. Kahramanların ayak izlerinin, hatıraların olduğu mekânlar. Çanakkale ortak paydamız, değerimiz. Cumhuriyet'imizin önsözüdür" dedi. İHA